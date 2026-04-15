В Краснодарском крае судового повара приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Москва15 апр Вести.Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу о государственной измене, говорится в сообщении объединенной пресс-службы региональных судов.

Фигуранткой расследования являлась 63-летняя жительница Новороссийска.

По версии следствия, она, работая поваром на плавкране, собирала информацию в интересах украинских кураторов. Подчеркивается, что она осознавала, что добровольно оказывает помощь иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России.

Подсудимая, желая уехать на постоянное место жительства в США, установила контакт с организацией, подконтрольной Службе безопасности Украины, и выполняла их задания.

Она собирала и передавала кураторам информацию об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации и кораблей Черноморского флота ВМФ России сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале

В частности, будущая фигурантка осуществляла сбор данных в Новороссийске, Сочи и Севастополе.

На заседании суда фигурантка заявила, что действия свои признает, но виновной себя не считает.

Судом ей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Срок она будет отбывать в колонии общего режима.