Жительницу Крыма будут судить за госизмену На Кубани крымчанку осудят за финансирование ВСУ

Москва4 июн Вести.В Краснодарском крае утверждено обвинительное заключение в отношении 43-летней жительницы Республики Крым по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает региональная прокуратура в MAX.

По материалам следствия, с 24 декабря 2022 г. по 11 августа 2025 г. женщина делала переводы в денежных единицах Украины (эквивалентом 3 тыс. рублей) на специализированные счета украинских банков, которые предназначены для сбора денежных средств на нужды ВСУ.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю говорится в сообщении

Дело будет рассматриваться в Краснодарском краевом суде.