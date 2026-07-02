В Крыму за госизмену будут судить 59-летнюю жительницу Луганска

Жительница Луганска пойдет под суд в Крыму за передачу сведений разведке Украины В Крыму за госизмену будут судить 59-летнюю жительницу Луганска

Москва2 июл Вести.В Крыму будут судить жительницу Луганска, которая, по версии следствия, в мае 2025 года была завербована СБУ. Об этом сообщает прокуратура республики.

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней жительницы города Луганска… Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно выводам правоохранителей, фигурантка фотографировала документы с персональными данными и служебной информацией и отправляла снимки представителю спецслужб противника. Российские силовики задержали ее в Алуште, куда она приехала на отдых.