За госизмену перед судом предстанет жительница Севастополя

Перед судом предстанет жительница Севастополя, совершившая госизмену За госизмену перед судом предстанет жительница Севастополя

Москва17 июн Вести.Перед судом предстанет 46-летняя жительница Севастополя Ольга Цирик, совершившая госизмену. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как установлено, женщина с февраля 2022 по сентябрь 2023 гг., действуя из своих идейных побуждений, вступила в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) в контакт с представителем украинских спецслужб для сотрудничества, направленного на сбор и передачу сведений.

Реализуя преступный умысел, Ольга Цирик производила фотофиксацию мест расположения подразделений, техники и военных объектов ВС РФ, кораблей военно-морского флота на территории г. Севастополя говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Женщина была задержана сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время она арестована и обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.