Москва14 июл Вести.Сотрудники ФСБ России задержали ранее не судимую жительницу Донецка, подозреваемую в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

Женщина инициативно установила контакт с представителями СБУ … [в] Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Донецка… Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России говорится в материале ФСБ

На допросе задержанная дала признательные показания.

По ее словам, на парковке ТЦ она увидела два военных грузовика с полуприцепами, в которых находились артиллерийские вооружения, тогда она сфотографировала технику на телефон и отправила в чат со службой безопасности Украины (СБУ). При этом женщина осознавала, что данные сведения могут быть использованы против безопасности РФ.

Противоправная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками УФСБ России по ДНР.