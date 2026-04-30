Уроженку Казахстана обвинили в госизмене в Петербурге

Обвинение в госизмене предъявили в Петербурге уроженке Казахстана Уроженку Казахстана обвинили в госизмене в Петербурге

Москва30 апр Вести.Обвинение в госизмене предъявлено в Петербурге уроженке Казахстана, задержанной в июне 2025 года по подозрению в содействии совершению теракта в отношении высокопоставленного военного, передает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что подсудимая является гражданкой России с 2018 года.

Обвинение в государственной измене предъявили уроженке Казахстана Ярославе Чумаковой Говорится в сообщении

Согласно судебным материалам, она обвиняется по двум статьям УК РФ: о пособничестве в содействии террористической деятельности и государственной измене.

По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, фигурантка действовала по заданию спецслужб Украины. Она помогала устанавливать места проживания в регионе военнослужащих Минобороны России, а также автомобили, которые использовали они и члены их семей.