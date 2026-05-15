Вынесен приговор россиянке, следившей за генералом Минобороны по заданию СБУ Россиянка, готовившая теракт против генерала Минобороны, получила 16 лет колонии

Москва15 мая Вести.В Санкт-Петербурге суд приговорил родившуюся в Казахстане гражданку России к 16 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в отношении генерала Минобороны РФ. Такую информацию распространило РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Решением 1-го Западного окружного суда она признана виновной в содействии террористической деятельности и государственной измене, ей назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы рассказал собеседник агентства

По его словам, следствие установило, что по заданию сотрудников СБУ женщина 1977 года рождения проводила разведку места жительства высокопоставленного военнослужащего и следила за его машиной. Источник агентства также заявил, что россиянка передавала полученные данные спецслужбам Украины. Согласно этой информации, после предотвращения теракта силовики вышли на след подозреваемой и задержали как соучастницу.

Женщину задержали в Петербурге летом прошлого года. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала об аресте уроженки Казахстана Ярославы Чумаковой, подозреваемой в пособничестве совершению теракта. По информации ФСБ, россиянка по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них террористических актов.