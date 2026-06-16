Дело о госизмене возбуждено в отношении россиянки, работавшей на СБУ Дело о госизмене возбуждено в отношении россиянки, передававшей сведения СБУ

Москва16 июн Вести.Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении гражданки России, передававшей украинской стороне сведения о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1967 г.р., подозреваемой в работе на украинские спецслужбы. Установлено, что уроженка Луганской области была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы сказано в сообщении ведомства

Злоумышленница имела доступ по работе к сведениям о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым и передавала их украинской стороне по заданию куратора.

Позднее женщина была задержана сотрудниками ФСБ России. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

В настоящее время фигурантка арестована.

По словам женщины, видео допроса которой также опубликовало ведомство, она работала в музыкальной школе. Куратор попросил ее фотографировать и отправлять некоторые приказы. Также злоумышленники обещали помочь сыну задержанной, который был призван в ряды ВСУ.