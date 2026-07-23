В ЛНР задержаны россияне, передававшие Киеву сведения об обстановке в республике

В ЛНР задержали трех россиян, подозреваемых в госизмене В ЛНР задержаны россияне, передававшие Киеву сведения об обстановке в республике

Москва23 июл Вести.В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержаны трое россиян, подозреваемых в госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Жители республики действовали независимо друг от друга, уточняется в сообщении.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики задержаны три гражданина России, подозреваемые в совершении государственной измены сообщает ЦОС

Задержанные собирали и передавали украинским спецслужбам различные сведения – не только военного характера, но и информацию о местных чиновниках и о социально-политической обстановке в регионе.

Возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. Фигуранты заключены под стражу. Ведется следствие.