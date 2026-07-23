Москва23 июлВести.В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержаны трое россиян, подозреваемых в госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Жители республики действовали независимо друг от друга, уточняется в сообщении.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики задержаны три гражданина России, подозреваемые в совершении государственной изменысообщает ЦОС
Задержанные собирали и передавали украинским спецслужбам различные сведения – не только военного характера, но и информацию о местных чиновниках и о социально-политической обстановке в регионе.
Возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. Фигуранты заключены под стражу. Ведется следствие.