ФСБ: житель Луганска с 2023 года передавал СБУ данные о МВД

Задержанный за госизмену житель Луганска с 2023 года передавал СБУ данные о МВД ФСБ: житель Луганска с 2023 года передавал СБУ данные о МВД

Москва23 июл Вести.Задержанный по подозрению в государственной измене житель Луганска с 2023 года передавал украинским спецслужбам данные о работе МВД по Луганской Народной Республике. Кадры с его показаниями опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

На видео задержанный, житель Луганска 1977 года рождения, рассказал, что уже после прибытия в город с ним через мессенджеры связался сотрудник украинской разведки и предложил сотрудничество.

В 2023 году я поступил на службу в МВД по Луганской Народной Республике и по заданию сотрудника разведки Украины передал информацию о деятельности данного министерства, а также о личном составе, который проходит службу в данной министерстве сказал задержанный

Мужчина также заявил, что деньги за переданные данные ему переводили на банковскую карту. По его словам, выплаты поступали в среднем один раз в один-полтора месяца.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании на территории Луганской Народной Республики трех граждан РФ, подозреваемых в государственной измене. По данным ФСБ, жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 годов рождения независимо друг от друга выполняли задания украинских спецслужб - Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ и Службы внешней разведки Украины.