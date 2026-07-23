Задержанный за госизмену признался, что заинтересовал СБУ строительством бани ФСБ: житель ЛНР заявил, что СБУ хотела использовать его баню

Москва23 июл Вести.Задержанный в ЛНР по подозрению в государственной измене заявил, что сотрудники украинских спецслужб заинтересовались строительством его бани и предложили использовать ее для записи разговоров военных. Кадры с его показаниями опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

По данным, приведенным в ролике, один из задержанных - житель Стаханова ЛНР 1963 года рождения. Он рассказал, что сотрудник СБУ провел его в отдельный вагончик, где состоялась беседа. По словам мужчины, при встрече ему показывали различные объекты, в основном расположенные в Стаханове, Брянке и Кировске. Он отметил, что подтверждал информацию по некоторым из них, а впоследствии по ряду этих объектов наносились удары.

Я упомянул о том, что строю для собственных нужд баню. Сотрудник СБУ заинтересовался и предложил использовать такой объект: проводить звукозапись разговоров, если сдавать эту баню военным. Если они в своем кругу будут разговаривать, то это будет фиксироваться сказал задержанный

Мужчина заявил, что отказаться от такого предложения не смог. В дальнейшем, по его словам, он был задержан сотрудниками ФСБ у себя дома.

Федеральная служба безопасности России задержала на территории Луганской Народной Республики трех граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены. По данным ФСБ, жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 годов рождения независимо друг от друга выполняли задания украинских спецслужб - Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ и Службы внешней разведки Украины.