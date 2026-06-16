В Забайкальском крае мужчину задержали по подозрению в госизмене

По подозрению в госизмене задержан житель Читы В Забайкальском крае мужчину задержали по подозрению в госизмене

Москва16 июн Вести.Факт вербовки жителя Читы украинскими спецслужбами выявили сотрудники федеральной службы безопасности. Об этом сообщает УФСБ по Забайкальскому краю.

Житель Читы был завербован украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности на территории России говорится в сообщении

Задержанный по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о критически важных объектах, расположенных вблизи мест его пребывания. Мужчина задержан по подозрению в госизмене.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ и ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.