Москва23 июл Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания жителя Луганска, который подозревается в государственной измене. Им оказался мужчина 1969 года рождения.

По его словам, он работал на украинские спецслужбы, сотрудникам которых нужно было "беспрепятственно пересекать КПП". Они связались с ним по телефону.

Предложили, чтобы я оказывал им помощь. Рассказывал им, что творится в городе Луганске, и об ополчении и вооружении, которые здесь находятся... Сначала это была небольшая услуга: сколько человек работает, какой состав, дальше нужно было передать штатное расписание, количество грузов, сведения о лицах и сведения общего характера сказал мужчина

Помимо него сотрудники ФСБ задержали еще двух человек. Они также подозреваются в госизмене. По данным ведомства, они независимо друг от друга работали по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Для них мужчины собирали сведения военного характера, о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.