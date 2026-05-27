ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в работе на ГУР МО Украины

Москва27 мая Вести.ФСБ России опубликовала кадры задержания в Рязанской области гражданина РФ, которого подозревают в сотрудничестве с украинской военной разведкой (ГУР Минобороны Украины). Видео распространил Центр общественных связей ФСБ.

На записи задержанный сообщил, что с 2025 года оказывал помощь Украине в решении разведывательных задач.

Во время сотрудничества я добывал информацию в отношении различных значимых объектов на территории Рязанской и соседних областей, которые передавал в мессенджере Telegram куратору сказал задержанный

Он также заявил, что его деятельность была выявлена ФСБ России.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Рязанской области гражданина России по подозрению в работе на украинскую военную разведку. Следственное отделение УФСБ по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.