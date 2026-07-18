Задержаны две жительницы Крыма, работавшие на спецслужбы Украины ФСБ: задержаны две жительницы Крыма, работавшие на спецслужбы Украины

Москва18 июл Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиянок, работавших на украинские спецслужбы, одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году, вторая собирала сведения об инфраструктуре ТЭК и военных объектах. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Обе женщины подозреваются в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). В отношении них возбуждены уголовные дела, в настоящее время они арестованы.

Как установлено, жительница Ялты — уроженка Николаевской области 1967 г. р. — в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) связалась с сотрудником службы безопасности Украины (СБУ) и по его заданию оборудовала на территории Крыма схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), после чего передала координаты тайника противнику.

Впоследствии схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота говорится в материале ведомства

Вторая задержанная - 34-летняя жительница Кировского района Крыма —, которая перевела 5 тыс. гривен (около 9 тыс. рублей) со своего счета в одном из украинских банков в пользу боевиков ВСУ на приобретение радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения. Также она собирала информацию об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса (ТЭК), военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных на территории региона. Указанные данные злоумышленница планировала направить своему родственнику - сотруднику Государственной пограничной службы Украины, однако не успела этого сделать, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ России.