Москва23 июн Вести.В Пятигорске задержаны женщины, планировавшие совершить двойной теракт против правоохранителей, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанные россиянки действовали по заданию украинских спецслужб.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации на территории Ставропольского края пресечена попытка украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов России говорится в сообщении

Гражданку РФ 2006 года рождения задержали на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске. В ее рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку обезвредили, пострадавших среди правоохранителей и гражданских лиц нет, уточнили в ЦОС ФСБ.

В результате мероприятий по поиску возможных соучастников преступления рядом с объектом теракта обнаружили и задержали вторую гражданку России. Женщина 1979 года рождения собиралась доставить аналогичное взрывное устройство к месту первого взрыва в момент работы оперативно-следственной группы. Целью террористов было максимальное количество жертв среди правоохранителей, подчеркивается в сообщении. Устройство обезвредили взрывотехники ФСБ.

Задержанные женщины дали признательные показания. Они рассказали, что действовали по заданию украинских спецслужб и не предполагали, "что будут использованы в качестве террористок-смертниц".

СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств.