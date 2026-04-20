Москва20 апрВести.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте правоохранительных органов в Пятигорске Ставропольского края, задержана женщина с гражданством Германии, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что преступление планировалось по заданию кураторов с Украины.
В рюкзаке у женщины была найдена взрывчатка мощностью более 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомбу должны были привести дистанционно. Это планировал сделать уроженец одной из стран Средней Азии.
Силовики задержали обоих, они дали признательные показанияговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело.