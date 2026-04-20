ФСБ задержала гражданку ФРГ, которая планировала теракт в Пятигорске

Москва20 апр Вести.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте правоохранительных органов в Пятигорске Ставропольского края, задержана женщина с гражданством Германии, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что преступление планировалось по заданию кураторов с Украины.

В рюкзаке у женщины была найдена взрывчатка мощностью более 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомбу должны были привести дистанционно. Это планировал сделать уроженец одной из стран Средней Азии.

Силовики задержали обоих, они дали признательные показания говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело.