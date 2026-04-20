ФСБ: бомбу в Пятигорске должен был дистанционно активировать исламист из ЦА

Москва20 апр Вести.Взрывное устройство, найденное в рюкзаке гражданки Германии в Пятигорске, должен был дистанционно подорвать исламист из Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что действия мужчины координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций. В ведомстве добавили, что оба исполнителя должны были погибнуть на месте.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте правоохранительных органов в Пятигорске. Силовики задержали гражданку Германии 1969 года рождения, в рюкзаке которой находилась взрывчатка мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Оба фигуранта задержаны, они дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело.