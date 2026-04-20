Москва20 апр Вести.Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания уроженца Средней Азии, который планировал дистанционно подорвать бомбу, найденную в рюкзаке у гражданки ФРГ в Пятигорске.

На кадрах видно, как силовики подъезжают к идущему по дороге мигранту и хватают его, после чего доставляют в отдел.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщали, что сотрудники ведомства задержали гражданку ФРГ 1969 года рождения, которая намеревалась устроить теракт на объекте правоохранительных органов в Пятигорске по заданию украинских спецслужб. У нее в рюкзаке было найдено взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомбу должен был дистанционно привести в действие выходец из Средней Азии. По задумке украинских кураторов, оба участника должны были погибнуть на месте.