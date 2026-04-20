Москва20 апр Вести.Уроженец Средней Азии, который по заданию украинских кураторов планировал дистанционно подорвать бомбу, найденную в рюкзаке гражданки Германии, присягнул на верность международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом он заявил на допросе, кадры которого опубликовало ФСБ.

По его словам, он приехал в Россию в 2012 году. В апреле этого года он познакомился с представителем МТО и присягнул на верность.

По приказу амира 16 апреля приехал в Пятигорск, чтобы осуществить с помощью пульта подрыв женщины, которая шла со взрывчаткой в рюкзаке к зданию военных рассказал он

Задержанный добавил, что не смог осуществить задуманное, потому что его задержали. Свою вину он признал.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте правоохранительных органов в Пятигорске. Силовики задержали гражданку Германии 1969 года рождения, в рюкзаке которой находилась взрывчатка мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. По задумке украинских кураторов, оба исполнителя должны были погибнуть на месте.