Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта в Пятигорске Губернатор Ставрополья поблагодарил силовиков за предотвращение теракта

Москва23 июн Вести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников регионального управления ФСБ за предотвращение теракта в Пятигорске.

Преступление в отношении сотрудников силовых структур готовилось при участии украинских кураторов.

Выверенная, быстрая и точная работа наших спецслужб сорвала замыслы врага. Благодаря ставропольским защитникам безопасности и правопорядка подозреваемые задержаны, пострадавших нет сказано в сообщении главы региона в MAX

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила об аресте подозреваемых. По ее словам, две фигурантки, 19 и 47 лет, прибыли в город из Москвы и не знали друг друга. Также они не подозревали, что украинские спецслужбы хотели использовать их в качестве террористок-смертниц.

При задержании в рюкзаке девушки обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Вторая подозреваемая - женщина 1979 года рождения - собиралась доставить аналогичное взрывное устройство к месту первого взрыва в момент работы оперативно-следственной группы.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств.