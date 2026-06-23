Женщины, готовившие теракт в Пятигорске, прибыли из Москвы и не знали друг друга

СК: готовившие теракт в Пятигорске женщины не были знакомы между собой Женщины, готовившие теракт в Пятигорске, прибыли из Москвы и не знали друг друга

Москва23 июн Вести.Женщины, готовившие теракт против силовиков в Пятигорске, приехали из Москвы и не были знакомы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, 19-летняя девушка и 47-летняя женщина действовали по заданию украинских кураторов и прибыли в Пятигорск с целью совершения террористических актов не позднее 18 июня. При этом, фигурантки не знали, что их планировали использовать в качестве террористок-смертниц.

Каждая из них действовала обособленно, и они не знали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц сообщила представитель СК

Ранее Петренко сообщила об аресте фигуранток.

СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств.