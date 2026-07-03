В Пятигорске предотвращен теракт на железнодорожном вокзале

ФСБ задержала диверсанта, планировавшего теракт на вокзале в Пятигорске В Пятигорске предотвращен теракт на железнодорожном вокзале

Москва3 июл Вести.ФСБ предотвратила террористический акт на вокзале в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Поджог объекта железнодорожной инфраструктуры планировал совершить выходец одной из стран Центральной Азии, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Злоумышленник готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства, действуя по указанию куратора из Сирии.

В этих целях он провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью говорится в сообщении

После совершения теракта диверсант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации, но был задержан сотрудниками ФСБ России. По месту его жительства обнаружены готовые к применению самодельные зажигательные устройства, средства связи.

Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.