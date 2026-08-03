В ФСБ сообщили о предотвращении теракта у здания прокуратуры в Пятигорске

ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске, задержан иностранец В ФСБ сообщили о предотвращении теракта у здания прокуратуры в Пятигорске

Москва3 авг Вести.Предотвращен готовившийся у здания прокуратуры в Пятигорске террористический акт. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона 2001 г. р. сказано в материале

По информации ФСБ, подозреваемый является сторонником международной террористической организации, запрещенной в России. В сообщении сказано, что подозреваемый собирался совершить дистанционный взрыв у здания – по указанию находящегося в Сирии куратора.

По информации ФСБ, злоумышленник провел разведку территории, а также приобрел компоненты для взрывного устройства. После преступления он собирался уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.