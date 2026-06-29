ФСБ задержала россиянина, планировавшего нападение на синагогу в Ярославле

В Ярославле предотвращено нападение на синагогу, ФСБ задержала террориста ФСБ задержала россиянина, планировавшего нападение на синагогу в Ярославле

Москва29 июн Вести.ФСБ России предотвратила нападение гражданина РФ на синагогу в Ярославле. Об этом сообщает ЦОС Федеральной службы безопасности.

Уточняется, что мужчина намеревался поджечь синагогу и покинуть страну. Он действовал по указанию куратора запрещенной в РФ международной террористической организации.

Он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства написано в сообщении

После поджога задержанный планировал уехать в Сирию и присоединиться к организации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.