Под Ярославлем задержали мужчину, готовившего теракт на ж/д по заданию СБУ

В Ярославской области задержан мужчина, готовивший теракт на ж/д по заданию СБУ Под Ярославлем задержали мужчину, готовившего теракт на ж/д по заданию СБУ

Москва16 июн Вести.Сотрудники ФСБ России задержали в Ярославской области жителя Рыбинска 2003 г.р., готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Мужчина был завербован украинскими спецслужбами посредством шантажа за перечисление денег на счет террористической организации. Тогда пострадавший не обратился к правоохранителям, а продолжительное время выполнял поручения кураторов. Так, были задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.

Подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства приводит ТАСС слова собеседника

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), в настоящее время он арестован.

Отмечается, что фигурант был выявлен сотрудниками ведомства в результате длительной оперативной разработки.