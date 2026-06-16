Москва16 июнВести.Сотрудники ФСБ России задержали в Ярославской области жителя Рыбинска 2003 г.р., готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Мужчина был завербован украинскими спецслужбами посредством шантажа за перечисление денег на счет террористической организации. Тогда пострадавший не обратился к правоохранителям, а продолжительное время выполнял поручения кураторов. Так, были задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.
Подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройстваприводит ТАСС слова собеседника
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), в настоящее время он арестован.
Отмечается, что фигурант был выявлен сотрудниками ведомства в результате длительной оперативной разработки.