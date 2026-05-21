Завербованный Украиной житель Керчи планировал совершить теракт на ж/д путях В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге

Москва21 мая Вести.В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который планировал завербованный украинскими спецслужбами житель Керчи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ России по Ростовской области.

Отмечается, что по заданию противника 32-летний мужчина прошел обучение и приобрел необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства компоненты, их хранил у себя в квартире в специально оборудованном тайнике. Совершить задуманное фигурант не успел, так как был задержан правоохранителями.

СВУ предназначалось для совершения террористического акта, а именно подрыва железнодорожного полотна пути. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным приводит агентство данные ведомства

Решением инстанции фигуранта отправили на принудительное лечение.