ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт против чиновника в Курской области

Москва6 апр Вести.ФСБ России провела задержание агента Украины, который намеревался совершить теракт в Курской области. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Источник сообщает, что целью задержанного был один из высокопоставленных чиновников региона.

Задержан россиянин, по заданию военной разведки Украины планировавший теракт в отношении высокопоставленного чиновника в Курской области

Уточняется, что мужчину задержали при попытке забрать взрывчатку из тайника. Незадолго до этого он вел наблюдение за обстановкой в непосредственной близости со зданием правительства региона.

Он изучал маршруты движения, способы прибытия и отъезда, а также предполагаемое место установления взрывного устройства.

Полученные данные он передавал на сторону противника.

Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении террористического акта, посягательстве на жизнь государственного деятеля, отмывании денежных средств, участии в террористическом сообществе, подготовке к осуществлению террористической деятельности и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.