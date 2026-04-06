Москва6 апрВести.ФСБ России провела задержание агента Украины, который намеревался совершить теракт в Курской области. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Источник сообщает, что целью задержанного был один из высокопоставленных чиновников региона.
Уточняется, что мужчину задержали при попытке забрать взрывчатку из тайника. Незадолго до этого он вел наблюдение за обстановкой в непосредственной близости со зданием правительства региона.
Он изучал маршруты движения, способы прибытия и отъезда, а также предполагаемое место установления взрывного устройства.
Полученные данные он передавал на сторону противника.
Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении террористического акта, посягательстве на жизнь государственного деятеля, отмывании денежных средств, участии в террористическом сообществе, подготовке к осуществлению террористической деятельности и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.