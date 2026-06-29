Москва29 июн Вести.Кадры задержания и допроса жителя Ярославля, который планировал поджечь местную синагогу, показал ЦОС ФСБ.

Злоумышленник является сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации, он установил контакт с ее представителем в Сирии.

По заданию куратора мужчина приобрел все необходимое для изготовления бутылок с зажигательной смесью и планировал совершить теракт, а после присоединиться к группировке в Сирии.

По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора.

Я должен был купить компоненты для зажигательной смеси и должен был поджечь синагогу из-за конфликта Палестины и Израиля признался задержанный

Следственный отдел Управления ФСБ России по Ярославской области возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ".