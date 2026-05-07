Жителя Сургута арестовали по подозрению в содействии терроризма В Югре задержали местного жителя, предоставившего свой аккаунт террористам

Москва7 мая Вести.В Югре арестовали мужчину после передачи своего личного аккаунта в пользование участникам террористической организации. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Возбуждено уголовное дело, согласно которому он обвиняется в содействии террористической деятельности. Сам он, согласно данным следствия, разделяет идеологию организации.

Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ при силовой поддержке сотрудников СОБР. По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу написано в MAX

Отданный фигурантом аккаунт использовался для осуществления участниками террористической организации противоправных действий.

Следственные действия продолжаются.