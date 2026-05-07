Москва7 маяВести.В Югре арестовали мужчину после передачи своего личного аккаунта в пользование участникам террористической организации. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
Возбуждено уголовное дело, согласно которому он обвиняется в содействии террористической деятельности. Сам он, согласно данным следствия, разделяет идеологию организации.
Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ при силовой поддержке сотрудников СОБР. По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражунаписано в MAX
Отданный фигурантом аккаунт использовался для осуществления участниками террористической организации противоправных действий.
Следственные действия продолжаются.