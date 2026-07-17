Житель Архангельска обвиняется в покушении на финансирование терроризма Перед судом предстанет житель Архангельска, желавший профинансировать терроризм

Москва17 июл Вести.Житель Архангельска предстанет перед судом по обвинению в покушении на финансирование террористической деятельности (ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый, заведомо зная о том, что деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ, перевел на ее счет денежные

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего [мужчины] … [по] ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (покушение на финансирование терроризма)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время фигурант арестован.