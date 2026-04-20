Жительница Дагестана предстанет перед судом за финансирование экстремизма

Москва20 апр Вести.Жительница Республики Дагестан предстанет перед судом по обвинению в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, в 2026 году обвиняемая, являясь сторонником некоммерческой организации, признанной в РФ экстремистской и запрещенной, достоверно зная о принятом судебном решении о ее ликвидации, перевела деньги на банковский счет, используемый для обеспечения деятельности указанной организации.

Завершено расследование … В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о его направлении в суд говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан.