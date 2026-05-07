Житель Брянска оштрафован за финансирование экстремистской организации Житель Брянска оштрафован за финансирование экстремистской деятельности

Москва7 мая Вести.В Брянске 27-летний местный житель оштрафован за финансирование экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, с августа 2021 по январь 2022 гг., мужчина, заведомо зная о признании некоммерческой организации экстремистской, запрете ее деятельности в РФ и ликвидации, неоднократно совершал денежные переводы на банковский счет указанной организации.

Мужчина осужден … [по] ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)… Свою вину фигурант признал в полном объеме. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области.