Москва20 маяВести.Суд в Брянской области признал виновным местного жителя в финансировании нежелательной на территории РФ иностранной организации. Об этом сообщает СК по региону.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 годаговорится в тексте
В декабре 2023 года 69-летний пенсионер при помощи банковского приложения совершил перевод свыше 174 000 рублей представителям иностранной организации для обеспечения ее функционирования.