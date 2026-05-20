Пенсионер из Брянской области осужден за перевод денег нежелательной организации

Москва20 мая Вести.Суд в Брянской области признал виновным местного жителя в финансировании нежелательной на территории РФ иностранной организации. Об этом сообщает СК по региону.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года говорится в тексте

В декабре 2023 года 69-летний пенсионер при помощи банковского приложения совершил перевод свыше 174 000 рублей представителям иностранной организации для обеспечения ее функционирования.