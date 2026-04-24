В Железногорске задержали мужчину за финансирование экстремистской организации

Москва24 апр Вести.В Железногорске в Красноярском крае задержали 42-летнего сотрудника градообразующего предприятия по обвинению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

Установлено, что в 2021 году мужчина перевел деньги на счета запрещенной в РФ и признанной экстремисткой организации.

Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу отмечается в сообщении

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности.