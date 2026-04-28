Бизнесмен из Нижневартовска арестован по обвинению в финансировании экстремизма

В ХМАО арестован коммерсант, обвиняемый в финансировании экстремизма Бизнесмен из Нижневартовска арестован по обвинению в финансировании экстремизма

Москва28 апр Вести.В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре арестован 45-летний житель Нижневартовска, руководитель коммерческой нефтесервисной организации, который обвиняется в финансировании экстремистской деятельности, сообщает СК России.

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре расследуется уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) отмечается в публикации

По версии следствия, обвиняемый вместе с другими лицами организовал преступную схему, которая предполагала заключение фиктивных договоров и фиктивное премирование сотрудников, а легализованные таким образом многомиллионные суммы выводились на территорию иностранного государства, после чего передавались членам запрещенной в РФ экстремистской организации для приобретения вооружения и снаряжения.

Коммерсант был задержан сотрудниками УФСБ России по Тюменской области во взаимодействии со следствием при силовой поддержке ОМОН "Сокол-Югра" Росгвардии.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражей.

В ходе обысков у него изъяты документация, ценности и предметы, имеющие значение для следствия. На имущество стоимостью более 1,5 миллиона рублей наложен арест. Расследование продолжается.