Уроженец Центральной Азии арестован на Сахалине за финансирование терроризма На Сахалине арестован уроженец Центральной Азии за финансирование терроризма

Москва18 июн Вести.В Сахалинской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали уроженца одной из республик Центральной Азии по подозрению в финансировании террористической организации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Задержанный проживал на Сахалине, нашел в интернете банковские реквизиты международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, и неоднократно перечислял туда средства говорится в публикации

Возбуждено уголовное дело. Фигурант по решению суда заключен под стражу.