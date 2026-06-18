Москва18 июнВести.В Сахалинской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали уроженца одной из республик Центральной Азии по подозрению в финансировании террористической организации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Задержанный проживал на Сахалине, нашел в интернете банковские реквизиты международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, и неоднократно перечислял туда средстваговорится в публикации
Возбуждено уголовное дело. Фигурант по решению суда заключен под стражу.