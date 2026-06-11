На жителя Ингушетии завели уголовное дело за пособничество террористам

В Ингушетии мужчину обвинили в пособничестве террористическому сообществу На жителя Ингушетии завели уголовное дело за пособничество террористам

Москва11 июн Вести.В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его подозревают в пособничестве террористическому сообществу. Об этом сообщило СУ СК России по республике в своем Telegram-канале.

Следственными органами СК РФ по Республике Ингушетия в отношении 54-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 (пособничество террористической деятельности) говорится в публикации Следкома

По данным следствия, в январе 2025 года мужчина, придерживающийся идеологии группировки, признанной судом террористической и запрещенной в России, оказывал помощь жителям республики, находившимся в розыске за преступления террористического характера.

Отмечается, что фигурант был задержан ранее по подозрению в других преступлениях. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.