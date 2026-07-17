СК Дагестана возбудил дело против подозреваемого в вовлечении детей в терроризм

На жителя Дагестана завели дело по подозрению в вовлечении детей в терроризм СК Дагестана возбудил дело против подозреваемого в вовлечении детей в терроризм

Москва17 июл Вести.СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в вовлечении несовершеннолетних в деятельность террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.

Дела заведены по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Уточняется, что он вовлекал несовершеннолетних жителей республики в деятельность международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Республике Дагестан, а также материалов проверки регионального МВД написано в канале СУ СК

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Также проводится сбор и закрепление доказательной базы.