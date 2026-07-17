Москва17 июлВести.СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в вовлечении несовершеннолетних в деятельность террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.
Дела заведены по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Уточняется, что он вовлекал несовершеннолетних жителей республики в деятельность международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Республике Дагестан, а также материалов проверки регионального МВДнаписано в канале СУ СК
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Также проводится сбор и закрепление доказательной базы.