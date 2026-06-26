Задержанный в Дагестане подросток рассказал СК, что хотел прославиться Подросток-террорист из Дагестана сообщил, что хотел прославиться

Москва26 июн Вести.Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, который создал и администрировал международное террористическое сетевое сообщество, рассказал на допросе в СК, что хотел прославиться.

Он добровольно сообщил о совершенных преступлениях и о своей роли в террористической организации. По его словам, он являлся ее лидером.

Хочу добровольно сообщить о совершенных мной преступлениях на территории России и не только… Изначально (организация – ред.) была создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться рассказал задержанный следователям

Ранее сообщалось, что молодой человек администрировал нескольких транснациональных сетевых сообществ, в которых состояли более 200 тысяч человек, из них 5 тысяч являлись активными сторонниками терроризма.

Деятельность преступной организации распространялась на территории России, Европы и США и курировалась с Украины.

Юноша вербовал российских подростков для совершения терактов и массовых убийств, обучал их конспирации и снабжал инструкциями по изготовлению взрывных устройств.

СК предъявил фигуранту обвинение в приготовлении к совершению массовых убийств детей в школах.

В частности, в ходе допроса задержанный подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы. Это преступление было предотвращено. Также юноша рассказал о подготовке аналогичных преступлений в нескольких регионах России, в том числе, - в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.