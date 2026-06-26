Москва26 июн Вести.Силовики задержали подозреваемого в создании и администрировании международной террористической сети, которой руководили спецслужбы Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирины Волк.

Ее основной задачей была вербовка молодых людей для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения и актов терроризма на объектах транспорта.

При этом кураторы активно развивали террористическую сеть не только в России, но и по всему миру. Для вербовки радикалов из-за рубежа, а также для продвижения ресурсов сообщества заграницей использовались фото, видео и текстовые материалы, изготовленные в Киеве.

Сообщается, что злоумышленник курировал деятельность нескольких транснациональных сетевых сообществ, в которые входили сторонники террористических организаций. Задержание произвели сотрудники МВД, ФСБ и СК России.

Задержанный обучал детей и подростков способам совершения терактов и массовых убийств, мерам конспирации, передавал инструкции по изготовлению взрывных устройств сказано в сообщении

Задокументирована его причастность к подготовке не менее 15 преступлений в 10 регионах России. Их исполнители также задержаны.

Уточняется, что завербованным гарантировались бонусные выплаты за максимальное количество жертв.

Волк сообщила, что в 2025 и 2026 году приверженцы экстремистских сообществ, созданных по инициативе спецслужб Украины в разных странах, инспирировали на территории этих стран ряд погромов. Кроме того, они вели рассылку ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры.

В террористических интернет-сообществах, которые создал и администрировал фигурант, состояли более 200 тысяч человек, из них 5 тысяч являлись активными сторонниками террористической деятельности.

В настоящее время оперативники устанавливают всех приверженцев задержанного. Ведется розыск уже установленных лиц.