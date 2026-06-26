СК предъявил подростку из Дагестана обвинение в подготовке убийств школьников Дагестанского подростка обвинили в подготовке массовых убийств в школах

Москва26 июн Вести.Подростку из Дагестана предъявлено обвинение в приготовлении к совершению массовых убийств детей в школах, сообщили официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уточняется, что молодой человек администрировал международное террористическое сетевое сообщество.

В частности, в ходе допроса фигурант подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы. Это преступление было предотвращено.

Также задержанный сообщил о подготовке аналогичных преступлений в ряде регионов России, в том числе - в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.

В Республике Дагестан задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных ... сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников сказано в заявлении пресс-службы СК, опубликованном в мессенджере MAX

Силовики установили, что действия подростка курировали украинские спецслужбы. В настоящее время он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что фигурант курировал деятельность нескольких транснациональных сетевых сообществ. Он вербовал российских подростков для совершения терактов и массовых убийств, обучал их конспирации и снабжал инструкциями по изготовлению взрывных устройств.

Петренко уточнила, что участники преступного сообщества осуществляли свою деятельность не только на территории России, но и за ее пределами – в странах Европы и США.

В управлении террористической сетью вместе с задержанным принимали участие не менее трех граждан Украины.

На момент задержания фигурант администрировал интернет-сообщества, в которых состояли более 200 тысяч человек, из них 5 тысяч являлись активными сторонниками террористической деятельности.