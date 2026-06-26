Москва26 июнВести.Подростку из Дагестана предъявлено обвинение в приготовлении к совершению массовых убийств детей в школах, сообщили официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Уточняется, что молодой человек администрировал международное террористическое сетевое сообщество.
В частности, в ходе допроса фигурант подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы. Это преступление было предотвращено.
Также задержанный сообщил о подготовке аналогичных преступлений в ряде регионов России, в том числе - в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.
В Республике Дагестан задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных ... сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьниковсказано в заявлении пресс-службы СК, опубликованном в мессенджере MAX
Силовики установили, что действия подростка курировали украинские спецслужбы. В настоящее время он заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что фигурант курировал деятельность нескольких транснациональных сетевых сообществ. Он вербовал российских подростков для совершения терактов и массовых убийств, обучал их конспирации и снабжал инструкциями по изготовлению взрывных устройств.
Петренко уточнила, что участники преступного сообщества осуществляли свою деятельность не только на территории России, но и за ее пределами – в странах Европы и США.
В управлении террористической сетью вместе с задержанным принимали участие не менее трех граждан Украины.
На момент задержания фигурант администрировал интернет-сообщества, в которых состояли более 200 тысяч человек, из них 5 тысяч являлись активными сторонниками террористической деятельности.