Киев предлагал бонусы за теракты с наибольшим количеством жертв — данные ФСБ ФСБ: спецслужбы Украины предлагали премии за совершение массовых убийств

Москва26 июн Вести.Федеральная служба безопасности России заявила о выявлении схемы пособничества украинских спецслужб, которые предлагали финансовое вознаграждение за совершение террористических актов. По данным ведомства, организаторы обещали исполнителям дополнительные премии за теракты с наибольшим числом жертв.

Финансирование этой преступной деятельности было организовано спецслужбами Украины. Убийцам за акции с наибольшим числом жертв обещались дополнительные денежные премии сообщает ЦОС ФСБ

В рамках работы по противодействию террористическим угрозам в Дагестане был задержан подросток. Как утверждает спецслужба, он руководил международным террористическим сообществом, численность участников которого, по предварительным данным, достигла 5 тысяч человек.

В настоящее время сотрудники ФСБ проводят следственные действия, направленные на установление всех звеньев цепи финансирования и координации деятельности выявленной структуры. Информация о задержанном, каналах связи с украинскими кураторами и возможных предотвращенных терактах проверяется в ходе следствия.