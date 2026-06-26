ФСБ: задержанный в Дагестане подросток вербовал ровесников для убийств в школах

Подросток в Дагестане годами вербовал ровесников для убийств в школах ФСБ: задержанный в Дагестане подросток вербовал ровесников для убийств в школах

Москва26 июн Вести.Задержанный в Дагестане 17-летний подросток через мессенджеры и соцсети вербовал ровесников для совершения преступлений. По информации ФСБ, подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России.

Сам фигурант рассказал, что целью организации, сообщества которой он курировал в сети, являлась пропаганда массовых убийств.

Спецслужбы выяснили, что с 2023 года под руководством украинских спецслужб администратор-подросток учил завербованных совершать теракты, массовые убийства, изготавливать бомбы.

В частности, в одной из школ в Домодедове планировалось осуществить массовое убийство. Троих из завербованных задержали.

Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия уточнила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

Кроме того, при помощи соцсетей 17-летний фигурант курировал десятки преступлений в США, Германии и Италии. Речь идет об эпизодах лжеминирования, поджогах и мошенничестве.