Путин: России необходимо пройти между Сциллой и Харибдой при развитии территорий

Путин призвал Россию пройти между Сциллой и Харибдой Путин: России необходимо пройти между Сциллой и Харибдой при развитии территорий

Москва10 авг Вести.Россия должна пройти между Сциллой и Харибдой в вопросе развития своих регионов, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию.

Он отметил, что в вопросе приоритетов при развитии российских регионов многие выступают за вложение всех ресурсов в крупные города и агломерации, так как считают, что у маленьких населенных пунктов якобы нет будущего.

Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно найти оптимальное, сбалансированное решение сказал Путин

Найти его, считает глава государства, помогут использование интернета, искусственного интеллекта и другие возможности, предоставляемые IT-сектором.

Ранее Владимир Путин призвал остановить сокращение населения в ряде регионов России, а также приложить усилия к сохранению самобытности российских городов.