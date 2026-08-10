Москва10 авгВести.Россия должна пройти между Сциллой и Харибдой в вопросе развития своих регионов, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию.
Он отметил, что в вопросе приоритетов при развитии российских регионов многие выступают за вложение всех ресурсов в крупные города и агломерации, так как считают, что у маленьких населенных пунктов якобы нет будущего.
Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно найти оптимальное, сбалансированное решениесказал Путин
Найти его, считает глава государства, помогут использование интернета, искусственного интеллекта и другие возможности, предоставляемые IT-сектором.
Ранее Владимир Путин призвал остановить сокращение населения в ряде регионов России, а также приложить усилия к сохранению самобытности российских городов.