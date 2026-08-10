Путин: маршрутную сеть общественного транспорта в новых регионах нужно расширить

Путин призвал расширить маршруты общественного транспорта в новых регионах РФ Путин: маршрутную сеть общественного транспорта в новых регионах нужно расширить

Москва10 авг Вести.В новых регионах России необходимо восстановить и расширить маршрутную сеть общественного транспорта, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Улан-Удэ.

Кроме того, президент призвал правительство и Госсовет России представить решение вопроса о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в регионах страны.

Надо уделить самое пристальное внимание восстановлению транспорта, модернизации и расширению маршрутной сети [на новых территориях Р] сказал Путин

Ранее Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР. Тем же законом было продлено до 1 января 2027 года действие части документов, выданных до воссоединения регионов с Россией.