Москва10 авг Вести.В сфере общественного транспорта остается большое количество недоброкачественных структур, поэтому очень важно навести в ней порядок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта.

Он добавил, что в законе пока нет понятия "гарантирующий перевозчик", но его необходимо закрепить.

Крайне важна безопасность перевозок. В сфере общественного транспорта еще немало недобросовестных или даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счет снижения безопасности. Здесь нужно обязательно наводить порядок… Знаю об обсуждении вопроса о так называемом гарантирующем перевозчике. Речь идет о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Такого понятия в законе еще нет, но очевидно, что это направление может быть перспективным заявил Путин

Ранее Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ. Целью визита главы государства является проведение заседания президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта.