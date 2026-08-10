Путин: нужно поддержать желание молодежи работать в родных городах и селах

Путин призвал поддерживать желание молодежи работать в родных городах Путин: нужно поддержать желание молодежи работать в родных городах и селах

Москва10 авг Вести.Властям нужно помочь молодежи в желании жить и заниматься трудовой деятельностью в родных городах и селах, такая работа уже активно ведется. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Во время встречи в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития глава государства обратил внимание на программу развития, которая включает в себя 2160 опорных населенных пунктов. В них проживает 75% населения страны.

Для них подготовлена программа развития, для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны. И, что принципиально, – повысить качество и стандарты жизни миллионов людей, поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке подчеркнул президент

Путин прибыл в Улан-Удэ в рамках рабочей поездки. Там состоится заседание президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта.