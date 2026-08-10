Москва10 авгВести.Сокращение населения в некоторых регионах России нужно остановить, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Улан-Удэ.
При этом, отметил глава государства, страна должна пройти "между Сциллой и Харибдой", уделяя равное внимание развитию как крупных городов, так и остальных регионов России.
Именно в этом цель – не просто сократить миграцию, а прекратить депопуляцию некоторых регионов страны, создать условия жизни нормальныесказал президент
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что все регионы страны включились в демографическую повестку. По итогам 2025 года, подчеркнула она, в 18 регионах России был зафиксирован рост рождаемости.