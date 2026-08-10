Путин: нужно прекратить депопуляцию в некоторых регионах России

Путин призвал остановить сокращение населения регионов России Путин: нужно прекратить депопуляцию в некоторых регионах России

Москва10 авг Вести.Сокращение населения в некоторых регионах России нужно остановить, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Улан-Удэ.

При этом, отметил глава государства, страна должна пройти "между Сциллой и Харибдой", уделяя равное внимание развитию как крупных городов, так и остальных регионов России.

Именно в этом цель – не просто сократить миграцию, а прекратить депопуляцию некоторых регионов страны, создать условия жизни нормальные сказал президент

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что все регионы страны включились в демографическую повестку. По итогам 2025 года, подчеркнула она, в 18 регионах России был зафиксирован рост рождаемости.