Матвиенко высказалась о демографической ситуации в России Матвиенко: за демографию взялись всем миром

Москва28 июл Вести.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя демографическую ситуацию в России, отметила, что в демографическую повестку "включились всем миром". Об этом она сказала в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политик пояснила, что по итогам прошлого года в 18 регионах РФ был зафиксирован рост рождаемости. Кроме того, подчеркнула Матвиенко, увеличивается количество многодетных семей. Также в 2025 году на 17% снизилось число социальных сирот и уменьшилось количество детей в детских домах, добавила спикер Совфеда. Более того, обратила внимание Матвиенко, число абортов в России сократилось почти на 12% в течение двух лет.

Вы знаете, что радует, Владимир Владимирович, не на бумаге, а по-настоящему? В демографическую повестку всем миром включились. Это и регионы, власти всех уровней – региональные, муниципальные, это министерства, правительственные ведомства, все имеют отраслевые программы сказала она

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что залог развития России заключается в крепких семьях. По его словам, чем больше счастливых семей с детьми, тем успешнее будет страна.